Vali Aslan, otobüslerde yolculara emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehirler arası otobüslere binerek yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Vali Aslan, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama yapan polislerle, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir Kural, Bir Ömür" kampanyası kapsamında İstanbul ve Ankara istikametine giden otobüslere binip yolcularla sohbet etti.

Emniyet kemerinin önemine değinen Aslan, "2022'de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlenmemeyle otobüslerde şoförlerimiz gibi yolcularımızın da emniyet kemeri takılması zorunlu hale getirildi. Bu yasal bir zorunluluk fakat bu zorunluluktan daha ziyade otobüs kazalarının yoldan çıkma veya yan yatma olarak gerçekleştiği görüldüğü için emniyet kemerinin önemi ortaya çıkmakta. Bu tür kazayla karşı karşıya kalındığında emniyet kemeri takılı değilse savrulma ve araç içindeki dışarı çıkma gibi olmakta." ifadelerini kullandı.

Aslan, Türkiye genelinde kayıt altına alınmış otobüs kazalarının incelendiğini, istatiksel verilerin emniyet kemerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine değinerek, şöyle devam etti: