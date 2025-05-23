Vali Aslan, otobüslerde yolculara emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı
Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehirler arası otobüslere binerek yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehirler arası otobüslere binerek yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.
Vali Aslan, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama yapan polislerle, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir Kural, Bir Ömür" kampanyası kapsamında İstanbul ve Ankara istikametine giden otobüslere binip yolcularla sohbet etti.
Emniyet kemerinin önemine değinen Aslan, "2022'de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlenmemeyle otobüslerde şoförlerimiz gibi yolcularımızın da emniyet kemeri takılması zorunlu hale getirildi. Bu yasal bir zorunluluk fakat bu zorunluluktan daha ziyade otobüs kazalarının yoldan çıkma veya yan yatma olarak gerçekleştiği görüldüğü için emniyet kemerinin önemi ortaya çıkmakta. Bu tür kazayla karşı karşıya kalındığında emniyet kemeri takılı değilse savrulma ve araç içindeki dışarı çıkma gibi olmakta." ifadelerini kullandı.
Aslan, Türkiye genelinde kayıt altına alınmış otobüs kazalarının incelendiğini, istatiksel verilerin emniyet kemerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine değinerek, şöyle devam etti:
"Emniyet kemerinin takılı olmasının yüzde 45'ten fazla oranla ölüm olaylarını, yüzde 60 oranında ağır yaralanmaları önlediği bilimsel verilerle kanıtlandı. Bu konuda özellikle sizlerden rica ediyoruz. Lütfen seyahat boyunca emniyet kemerlerimizi çıkarmadan yolculuğumuzu sürdürelim. Kurallara uyalım ve şunu unutmayalım ki 'Bir Kural, Bir Ömür' sloganıyla ömür boyu farkındalık yaratalım. Bu slogan bakanlığımızın akılda kalacak şekilde sizlere bir hatırlatmasıdır. Tekrar bu hassasiyetler çerçevesinde hayırlı yolculuklar diliyorum. Gittiğiniz yerlerde sevdiklerinize bizlerden selamlar götürün."
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