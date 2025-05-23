DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Düzce'de temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, Atatürk Bulvarı ve Kızılay Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla konuşup esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, burada Oda Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim üyelerinden kentteki sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra meslek odalarının yöneticileriyle buluşan Babacan, sorun ve talepleri dinledi.

Kentteki bir otelde partisinin İl Başkanı ‪Tuğba Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Babacan, toplantı çıkışında yaptığı basın açıklamasında, küresel ısınmanın Türkiye ve dünyanın en önemli sorunu olmaya başladığını söyledi.

Babacan, özellikle geçen yıl ve bu sene, küresel ısınma sorununun ciddi şekilde kendini hissettirmeye başladığını belirterek, "Bütün dünya özellikle geçen yıldan başlayarak tarihinin en sıcak iklimini yaşıyor. Sıcaklıklar tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Isınma demek çölleşme demektir. Bilim insanları çölleşme kuşağı olacağı uyarısı yapıyor. Türkiye maalesef bu çölleşme kuşağının içerisinde. Bugün suyumuz var diyoruz, yeşiliz diyoruz fakat dikkat etmezsek 10 yıl sonra ne suyumuz kalır ne de yeşilimiz." ifadesini kullandı.