Düzce'de yetiştirilen Konuralp pirincinin ekimi alanı devlet desteğiyle arttı

ÖMER ÜRER - Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle arttı.

"Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirincinin üretimi, adını aldığı bölgede nesilden nesle aktarılan ata tohumlarıyla devam ettiriliyor.

Konuralp pirincinin, 2019'da coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla devletin sağladığı destekler de arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme (TAKE), Genç Çiftçi ve Kırsal Kalkınma projelerinin yanı sıra sertifikalı tohum hibesi ve Düzce Valiliği İl Özel İdaresince sağlanan ekipman desteğiyle ürünün ekim alanı, miktarı ve üretici sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda, çeltik ekim alanı 2 yılda 890 dekardan 1760 dekara, üretici sayısı 58'den 84'e, dekar başına 600-650 kilogram olan rekolte ise 900-950 kilograma çıktı.

Özellikle İl Özel İdaresinin sağladığı dron, kurutma tesisi gibi destekler sayesinde genç çiftçilerin de ilgisini çeken ürünün ekimi, bu yıl geleneksel yöntemlerin teknolojiyle harmanlanmasıyla yapılacak.

Konuralp pirincinin 4 aylık meşakkatli üretim yolculuğu, çiftçilerin ekim mesaiyle başladı. - "Önümüzdeki yüzyılın en gözde işi tarım ve üretim olacak" Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna, AA muhabirine, Konuralp pirincinin geleneksel yöntemle yüzyıllardır aynı topraklarda dededen toruna yetiştirilmeye devam ettiğini söyledi. Ata yadigarı pirincin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğince her yıl destekler sağlandığını ve projeler yapıldığını aktaran Durna, "Geçen yıl 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirme Projesi' kapsamında çiftçilere hibe tohum verildi. Çiftçilerimiz aldıkları desteklerle ürün verimini, kaliteyi ve ekim arazisini artırıyor. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın çiftçilerle tarlada yaptıkları uygulamalar da büyük önem arz ediyor. Bu gibi destek ve öğretici programlar üründe yüzde 15'lik artış sağladı. Her yıl hem ürün hem de çiftçi sayımız artıyor. 2024'te başlayan artışla devam ediyoruz. Geçen yıl yüzde 30, bu yıl ise yüzde 20 çiftçi ve ekim alanı artışı gördük." diye konuştu.

Durna, genç çiftçilerin de üretimde yer almaları için çalışmalar yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Genç çiftçilerimiz bizim göz bebeğimiz. Yıl boyunca birçok proje yapıyoruz. Çiftçi nüfusumuz yaşlanıyor ve gençlerin üretimin içerisinde olması gerekiyor. Çiftçilik artık teknolojik bir iş ve sadece eski yöntemlerle yürüyecek bir iş değil. Özellikle çeltik yetiştiriciliğinde ekim, ilaçlama ve gübreleme işinde gençlerimiz devreye girdi ve dron kullanmaya başladı. Hem ürün kalitesi hem de ürün artışı gözle görülüyor. Hastalık takibi programla yapılıyor. Önümüzdeki yüzyılın en gözde işi tarım ve üretim olacak." - "Devletin teknoloji desteğiyle verim arttı, işimiz kolaylaştı" Üretici 32 yaşındaki Orhan Aktepe de mesleği babasının yanında öğrendiğini, yaklaşık 20 yıldır tarlada olduğunu söyledi. Aktepe, Konuralp pirinci üretimini devam ettirdiklerini anlatarak, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi bize çok destek oluyor. Bizlere dron ve lazer cihazı alındı. Bizler de bu imkanların yanına kendimiz de alımlar yaptık. Çeltik kurutma tesisi yapıldı. Devletimizin desteğiyle bizlerin de teknolojiye ayak uydurmasıyla hem verim arttı hem de işimiz kolaylaştı." diye konuştu.