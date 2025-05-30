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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Düzce'de kaçak silah yapımında kullanılan malzeme ve parçaların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 08:49 Güncelleme: 30.05.2025 - 08:49
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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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        Düzce'de kaçak silah yapımında kullanılan malzeme ve parçaların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak silah imal edilip satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 9 el yapımı ruhsatsız tabanca gövdesi, 9 el yapımı ruhsatsız tabanca namlusu, 107 tekli tüfek namlusu, 51 çiftli tüfek namlusu, 2 üçlü tüfek namlusu, 2 havalı tüfek namlusu, 3 tabanca şarjörü, 257 test fişeği, 77 tabanca fişeği, 1 torna makinesi, 2 sanayi tipi matkap, 1 planya makinesi, 1 pim tezgahı ele geçirildi.

        Şüpheli U.A. "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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