Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 9 el yapımı ruhsatsız tabanca gövdesi, 9 el yapımı ruhsatsız tabanca namlusu, 107 tekli tüfek namlusu, 51 çiftli tüfek namlusu, 2 üçlü tüfek namlusu, 2 havalı tüfek namlusu, 3 tabanca şarjörü, 257 test fişeği, 77 tabanca fişeği, 1 torna makinesi, 2 sanayi tipi matkap, 1 planya makinesi, 1 pim tezgahı ele geçirildi.

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