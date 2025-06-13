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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:48
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 8 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Jandarma uyuşturucu taşıdığı öğrenilen aracı durdurdu

        İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu getireceği öğrenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.S, aşağı inerek çantayla kaçmaya başladı.

        E.S, ekiplerce yakalanırken, araçta yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ve 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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