Gönüllü gençler tedavi gören çocuklara hastanede karne sevinci yaşattı

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören çocuklara karnelerini hastanede teslim ederek onların yüreklerine dokundu.

Gençlik Merkezi, İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerince hayata geçirilen "Gönüllere Dokunuyoruz" projesi kapsamında harekete geçen gençler, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla kentteki hastanelerin çocuk servislerini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'dan yardım alan gençler, sürpriz karne etkinliği düzenledi.

Rahatsızlıkları nedeniyle okula gidemeyen çocukları, tedavi gördüğü hastane odalarında ellerinde balonlarla ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, onlara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

- "Karne sevincini onlarla hastane ortamında da olsa paylaşalım istedik"

Etkinliğe katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "karne günü"nde hastanede olan öğrencileri ziyaret ederek, onların yanında olmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin en heyecanlı günlerinden birinin karne günü olduğunu belirten Aslan, "Çocuklarımız karnelerini almaya gelemedi, biz karnelerini onlara getirelim istedik. Bu sevinci onlarla hastane ortamında da olsa paylaşalım istedik. Evlatlarımıza şifa diliyorum." diye konuştu.

Gençlik Merkezi lideri Taner Süler de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istediklerini kaydetti.

Süler, karne heyecanını okullarında yaşayamayan çocukların yanında olmayı amaçladıklarını anlatarak, "Kardeşlerimizin okullarına ulaşıp müdürlerimizden izinler alıp karnelerini hastaneye getirdik. Gönüllü gençlerimiz bunu yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek etkinliği hazırladı. Öğrencilerimiz de bu farkındalık programından çok mutlu oldu." dedi.

Tedavi gören öğrencilerin etkinlikten duydukları memnuniyetin gözlerinden okunduğunu dile getiren Süler, "Buradaki çocuklarımızın karne alamadıkları için buruklukları vardı. Biz de genç kardeşlerimizle onların bu burukluklarını gidermeye çalıştık. Herkes okulunda, sınıfında ve öğretmeninden karne almak ister ama bizler de az da olsun onları mutlu etmeye çalıştık. Onları hastalık modundan çıkararak sohbet ettik, kitap hediye edip onlara moral olmaya çalıştık." şeklinde konuştu.