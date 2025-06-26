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        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 19:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:25
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        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

        Mısırlık köyünde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Cumayeri ve Düzce belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında, çoğunluğu fındık bahçesi 5 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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