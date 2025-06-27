Düzce'de sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi

Cedidiye Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda çocuklar için hazırlanan alanda devam etti.

Düzce Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi.

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