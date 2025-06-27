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        Düzce'de sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi

        Düzce Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:17 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:17
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        Düzce'de sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi
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        Düzce Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi.

        Cedidiye Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda çocuklar için hazırlanan alanda devam etti.

        Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince çocuklara balon ve pamuk şekeri dağıtılan etkinlikte palyaço gösterileri yapıldı, mehter takımı konser verdi.

        Çocuklar daha sonra Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne getirilerek gezdirildi.

        Bahçeşehir Erguvan Tesisleri'nde düzenlenen eğlenceyle program son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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