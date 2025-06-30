Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
İlçeye bağlı Bakacak köyünde ağaç kesen Latif Usta (66), devrilen ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Usta’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Usta'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gölyaka Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.
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