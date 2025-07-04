Depremde ağır hasar aldığı için yıkılan cami, yeniden inşa edildi

Deprem sonrası yeniden inşa edilen 15. cami olan Yayakbaşı Köyü Camisi'nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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