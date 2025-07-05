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        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:47
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        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman yapan yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

        Futbolcular ayrıca, taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.

        Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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        Galeri
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