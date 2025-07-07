Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 81 FJ 123 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisindeki ışıklı kavşakta Y.Y. yönetimindeki 81 FN 940 plakalı ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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