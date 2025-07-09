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        Düzce, AB ülkelerine yılın ilk yarısında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç etti

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 6 ayında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:59
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        Düzce, AB ülkelerine yılın ilk yarısında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç etti
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 6 ayında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün paylaştığı tarımsal faaliyet verileri açıklamasında, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-haziran aylarındaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, kentten geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780 ve haziranda 610 ton olmak üzere toplam 13 bin 461 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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