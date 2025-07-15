15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'de anıldı

Protokol üyeleri, burada okunan duanın ardından şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.

Programa, şehidin babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ilk olarak Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

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