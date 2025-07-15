Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'de anıldı

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'de anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı.

        "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ilk olarak Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Programa, şehidin babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra şehit Baysan, Beyköy beldesindeki kabri başında anıldı.

        Protokol üyeleri, burada okunan duanın ardından şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı

        Benzer Haberler

        15 Temmuz gecesi, Meclis'in bombalandığını canlı yayınla kamuoyuna duyurdu
        15 Temmuz gecesi, Meclis'in bombalandığını canlı yayınla kamuoyuna duyurdu
        Düzce'de sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan persone...
        Düzce'de sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan persone...
        Düzce'de Millet Bahçesi'nde "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı
        Düzce'de Millet Bahçesi'nde "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı
        Düzce'de off-road tutkunları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" tur...
        Düzce'de off-road tutkunları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" tur...
        Vali Aslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Vali Aslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Yığılca kestane balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
        Yığılca kestane balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı