Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabı tanıtıldı

Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabının tanıtımı yapıldı.

Valilik, Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde bilim insanları ve kamu kurumu yetkililerinin görüşleriyle hazırlanan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Vali Selçuk Aslan, kitabın geçen yıl gerçekleştirilen "Düzce'den Türkiye'ye Afetlere Karşı Stratejik İletişim ve Güvenlik Modeli" sempozyumunun çıktısı olduğunu söyledi.

Toplumu olumsuz etkileyen deprem, sel, orman yangını ve hortum gibi doğal afetlerin gelecekte de var olmaya devam edeceğini ifade eden Aslan, "Deprem bölgesindeki Düzce'miz, 12 Kasım 1999 depremi başta olmak üzere yıkıcı depremler yaşamasına rağmen hızla yaralarını sararak toparlanmış, afetle ilgili süreçleri başarıyla yönetmiş bir vilayettir. 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremle de depremin kaçınılmaz bir afet olduğu bir kez daha anlaşılmış ve bu afete karşı kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi ve stratejik konuma ilişkin olarak afetlere yönelik eğitim büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.