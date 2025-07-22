Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabı tanıtıldı

        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabı tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabının tanıtımı yapıldı.

        Valilik, Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde bilim insanları ve kamu kurumu yetkililerinin görüşleriyle hazırlanan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Vali Selçuk Aslan, kitabın geçen yıl gerçekleştirilen "Düzce'den Türkiye'ye Afetlere Karşı Stratejik İletişim ve Güvenlik Modeli" sempozyumunun çıktısı olduğunu söyledi.

        Toplumu olumsuz etkileyen deprem, sel, orman yangını ve hortum gibi doğal afetlerin gelecekte de var olmaya devam edeceğini ifade eden Aslan, "Deprem bölgesindeki Düzce'miz, 12 Kasım 1999 depremi başta olmak üzere yıkıcı depremler yaşamasına rağmen hızla yaralarını sararak toparlanmış, afetle ilgili süreçleri başarıyla yönetmiş bir vilayettir. 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremle de depremin kaçınılmaz bir afet olduğu bir kez daha anlaşılmış ve bu afete karşı kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi ve stratejik konuma ilişkin olarak afetlere yönelik eğitim büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

        Aslan, kitabın, doğal afetlere karşı farkındalık kazandırmanın bilinci ve sorumluluğuyla hazırlandığını dile getirerek, "Kitapta afetler, güvenlik ve iletişim stratejileri günümüz teknolojileri dikkate alınarak ele alınmış, afetlere yönelik durum tespiti ve çözüm önerileri sunulmuştur." ifadesini kullandı.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise doğal afetlerde güvenlik ve iletişim stratejilerinin bütünüyle ele alınmasının disiplinler arası çalışma gerektirdiğini aktararak, kitabın bu anlamda topluma katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Düzce'de temizlik kampanyası başlatıldı
        Düzce'de temizlik kampanyası başlatıldı
        Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü
        Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü
        Cezaevinden çıkan ağabeyinin katilini öldüren şüpheli tutuklandı
        Cezaevinden çıkan ağabeyinin katilini öldüren şüpheli tutuklandı
        Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır ulaşımı aksattı
        Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaraland...
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaraland...
        Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı
        Otomobil önce kamyona ardından da bariyere çarptı: 5 yaralı