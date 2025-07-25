Düzce'de 5 baykuş ve 20 bin alabalık doğaya bırakıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 20 bin benekli alabalık yavrusu dereye bırakıldı, tedavileri tamamlanan 5 baykuş yavrusu doğaya salındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yığılca Kırık Köyü Kara Dere mevkisinde Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyelerinim katılımıyla 20 bin benekli alabalık akarsuya bırakıldı.

Aynı bölgede yaklaşık 1 aydır bakımları yapılan 5 baykuş yavrusu doğaya salındı.

Programda konuşan Vali Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğada yaralı olarak bulunan kukumav baykuşları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklarda tedavinin ardından iyileştiler, kanatları güçlendi ve doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Ayrıca sürdürülebilir bir çevre açışından doğayla barışık yaşamak zorundayız. Meteorolojik verilere göre son yılların an az yağış aldığı günleri yaşıyoruz. Nem oranının çok fazla düşmesi cennet bir doğaya tabiata sahip olan Düzce'mizde potansiyel yangın riskini arttırdığını da gözlemliyoruz. Bu noktada daha dikkatli, daha duyarlı olma noktasında da hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum."