CHP Genel Başkanı Özel'den İBB Medya AŞ. Genel Müdürü Türker'e cezaevinde ziyaret

Ankara'da bir toplantıya katılacağı için partilerle kısa süre görüşen Özel, daha sonra kentten ayrıldı.

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gelen Özel, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından cezaevi çıkışında bekleyen CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve partililerle sohbet etti.

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