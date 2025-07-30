Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üreten fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'de otomotiv yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

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