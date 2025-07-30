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        Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de otomotiv yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 02:48 Güncelleme: 30.07.2025 - 03:00
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        Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'de otomotiv yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üreten fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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