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        Düzce'de kamp yapan Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:20
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        Düzce'de kamp yapan Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

        Kırmızı-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde idmana çıktı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışması yapıldı.

        Çorum ekibi, sezon hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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