Özel: Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker’i Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özgür Özel, Pınar Türker ile yaptığı 1,5 saat görüşmenin ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.