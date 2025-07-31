Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Özel: Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor (2)

        DÜZCECEZAEVİ'NDE PINAR TÜRKER'İ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel: Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DÜZCECEZAEVİ'NDE PINAR TÜRKER'İ ZİYARET ETTİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker’i Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özgür Özel, Pınar Türker ile yaptığı 1,5 saat görüşmenin ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil

        Benzer Haberler

        Batı Karadeniz'de kuraklık Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesini düşürdü
        Batı Karadeniz'de kuraklık Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesini düşürdü
        Düzce'de fındığın hasadına 9, 15 ve 23 Ağustos'ta başlanacak
        Düzce'de fındığın hasadına 9, 15 ve 23 Ağustos'ta başlanacak
        İşe gidip gelmek için bisikletini motorlu hale getirdi
        İşe gidip gelmek için bisikletini motorlu hale getirdi
        Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'dan Düzce'ye sıçrayan orman yangını söndürüldü
        Sakarya'dan Düzce'ye sıçrayan orman yangını söndürüldü
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu