        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Küresel Sumud Filosu'na destek programı düzenlendi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:39
        Kentin Karadeniz'e tek kıyısı olan ilçesi Akçakoca ilçesinde Filisitin'e Destek Platformunca sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Sumud Filosu'na destek programı düzenlendi.

        Program kapsamında Akçakoca Limanı'nda demirleyen balıkçı tekneleri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süslendi.

        Programda konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 1948'den bu yana Filistin, Gazze ve Mescd-i Aksa'nın gözyaşının dinmediğini dile getirdi.

        İsrail'in soykırım yaptığını belirten Keşir, "Bu bir savaş, terörle mücadele değildir. Bu açık bir şekilde soykırımdır çünkü hedef anne ve çocuklardır. Bugün insanlığın sesi olan Sumud Filosu, içinde 45 vatandaşımızın da olduğu çok farklı ülkelerden temsilcilerle yola çıktı. Umudun adı, sessizliğin sesi oldu. Bugün onların içinden bir gemi prangaları aştı ve sahile ulaştı. Açık denizde, uluslararası sularda sadece yiyecek, içecek ve şekerleme taşıyan bu gemiyi abluka altına aldı ve şu an o insanları alıkoymaktadır. Oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz insanlığın sesidir." diye konuştu.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu da programda konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından bölgedeki hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin sirenlerini çalarak ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran kalabalığı selamladı.

        Program, Gazze ve Sumud Filosu için edilen duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

