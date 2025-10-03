Düzce'de Küresel Sumud Filosu'na destek programı düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kentin Karadeniz'e tek kıyısı olan ilçesi Akçakoca ilçesinde Filisitin'e Destek Platformunca sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Sumud Filosu'na destek programı düzenlendi.

Program kapsamında Akçakoca Limanı'nda demirleyen balıkçı tekneleri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süslendi.

Programda konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 1948'den bu yana Filistin, Gazze ve Mescd-i Aksa'nın gözyaşının dinmediğini dile getirdi.

İsrail'in soykırım yaptığını belirten Keşir, "Bu bir savaş, terörle mücadele değildir. Bu açık bir şekilde soykırımdır çünkü hedef anne ve çocuklardır. Bugün insanlığın sesi olan Sumud Filosu, içinde 45 vatandaşımızın da olduğu çok farklı ülkelerden temsilcilerle yola çıktı. Umudun adı, sessizliğin sesi oldu. Bugün onların içinden bir gemi prangaları aştı ve sahile ulaştı. Açık denizde, uluslararası sularda sadece yiyecek, içecek ve şekerleme taşıyan bu gemiyi abluka altına aldı ve şu an o insanları alıkoymaktadır. Oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz insanlığın sesidir." diye konuştu.