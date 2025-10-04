Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:47 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:47
        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Çatalçam köyünde ormanlık alanda ilerleyen Kemalettin Y. idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Ters dönen traktörün altında kalan Kemalettin Y. hayatını kaybetti.

        Yaralı Ali Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

