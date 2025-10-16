Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 4 zanlı gözaltına alındı

        Düzce'de sosyal medya üzerinden "silah teşhiri" yaptığı tespit edilen 20 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:46
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden "silah teşhiri" paylaşımı yapan 20 kişiyi takibe aldı.

        Teknik takip sonucu açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 20 kişinin kent merkezi, Gölyaka, Yığılca, Akçakoca ve Çilimli ilçelerindeki ikametlerine polis ve jandarma işbirliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 3'ü ruhsatsız 5 tabanca, 18'i ruhsatlı 20 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 muşta, 1362 silah kartuşu ve 520 mermi ele geçirildi.

        Yakalanan 20 kişiden 4'ü ifadelerinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

