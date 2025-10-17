Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de hafif ticari aracın durakta bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Düzce'de hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:10 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:16
        Düzce'de hafif ticari aracın durakta bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü
        Düzce'de hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Enes Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisinde önce durakta otobüs bekleyen yayalara, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Sema S. (43) ile 12 yaşındaki T.A. ağır yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sema S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

