Düzce'de hafif ticari aracın durakta bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enes Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisinde önce durakta otobüs bekleyen yayalara, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.

