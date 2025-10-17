Düzce'de hafif ticari aracın durakta bekleyenlere çarptığı kazada 1 kişi öldü
Düzce'de hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.
Düzce'de hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.
Enes Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisinde önce durakta otobüs bekleyen yayalara, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Sema S. (43) ile 12 yaşındaki T.A. ağır yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sema S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.