Düzce ve ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu

Ayrıca, program sonunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 bin adet kestane, ceviz ve mazı fidanı katılımcılara hediye edildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, AA muhabirine, programa katılanlara teşekkür ederek, "El ele vererek diktiğimiz 200 adet mazı ve çınar fidanlarımız geleceğe nefes olacaktır." dedi.

Düzce ve ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

