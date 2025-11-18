Düzce'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki yaya öldü
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim K'ye (82) sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
