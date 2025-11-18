Düzce'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki yaya öldü

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim K'ye (82) sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

