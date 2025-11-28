Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde tırın bariyere çarparak yola savrulması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:18
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde tırın bariyere çarparak yola savrulması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolda İstanbul istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki gazlı içecek taşıyan 33 PL 500 plakalı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yola savruldu.

        Yaralananın olmadığı kazada, tırdaki teneke kutu gazlı içecekler yola döküldü.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

        Bölgede trafik akışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinden sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

