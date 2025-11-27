Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yığılca Belediye Başkanı Savaş'tan "gök taşı" açıklaması:

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, ilçeye "gök taşı düştü" iddiasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:44
        Yığılca Belediye Başkanı Savaş'tan "gök taşı" açıklaması:
        

        Savaş, gazetecilere, 24 Kasım'da akşam saatlerinde iki farklı noktaya gök taşı düştüğüne dair bilgiler aldıklarını, konuyu araştırdıklarını söyledi.

        Vatandaşların gök taşı düşme anını hem gördüklerini hem de cep telefonu kamerasıyla kaydettiklerini belirttiklerini aktaran Savaş, "Pek çok vatandaş düşme anına şahit olmuş. Olayın ardından çok sayıda telefon aldım. Bana 'Başkanım alev gibi bir şey düştü.' dediler. İlçenin iki bölgesinden bu şekilde telefonlar aldım." diye konuştu.

        Savaş, olayla ilgili birçok kamera kaydının olduğunu dile getirerek, "Kamera kayıtlarını görünce düşen cismin gök taşı olduğunu anladık. Araştırma sürecine devam ediyoruz. Gök taşlarını bulmak için harekete geçtik. O bölgelerdeki vatandaşlardan ve muhtarlardan iletişime geçerek destek istedik. Şimdilik bu şekilde arıyoruz. Gök taşı düşmüş ise düştüğü yere herhangi bir zarar vermemesini umut ediyoruz. Bulursak şehir merkezinde sergilemek istiyoruz. Akademik çalışmalarda kullanılması için destek olmak isteriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

