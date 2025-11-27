Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Siber Zorbalıkla Mücadelede Ortak Strateji Çalıştayı" başladı

        İçişleri Bakanlığınca desteklenen, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Siber Zorbalıkla Mücadelede Ortak Strateji Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "Siber Zorbalıkla Mücadelede Ortak Strateji Çalıştayı" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanlığınca desteklenen, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Siber Zorbalıkla Mücadelede Ortak Strateji Çalıştayı" başladı.

        Düzce Valiliği Konferans Salonu'ndaki çalıştayın ilk gününde, 14 üniversiteden 14 akademisyen, 31 uzman ve 11 lise öğrencisi, dijital dünyada güvenliği sağlamak, dijital teknolojilere uyumlu çalışma, dijital ortamda nezaketi elden bırakmadan araştırma merakını arttırmak, sosyal medyada bir başkasının varlığına saygı duymak, bilinçli paylaşım ve bilinçli nesil kavramlarını konuştu.

        Çalıştayla, siber zorbalık alanında farkındalık oluşturulması, eğitim programıyla önce eğiticilerin eğitilmesi, sonrasında öğrenci ile ebeveynlere ulaşılması ve eğitim programından istifade etmelerinin sağlanması hedefleniyor.

        İki gün boyunca sürecek çalıştayda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri, sonuç bildirgesi olarak İçişleri Bakanlığına sunulacak.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, internetin hızlanması ve yaygınlaşmasının ardından hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyanın hayatı kolaylaştırmanın yanında birçok sorunu da gündeme getirdiğini belirtti.

        Sosyal medyada insanların kontrolsüz şekilde ve saygı sınırlarını da aşarak zorbalık seviyesine varan davranışlar sergilediğini dile getiren Aslan, "Genç nüfusun bu mecraları daha da çok kullandığına bakıldığında hayatı bazen çekilmez hale getirdiği, telafisi mümkün olmayan sonuçlara sürüklediğini görebiliyoruz. Buradan hareketle, sanal zorbalıkla mücadelede ortak stratejilerin belirlenebilmesi amacıyla, akademik, saha uzmanları ve kullanıcıları bir araya getirdiğimiz bir çalıştayı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Birçok çocuğumuz, özellikle de kızlarımız siber zorbalıkla karşımıza çıkıyor"

        İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ise günümüzün en büyük sorunlarından birinin yalnızlık olduğunu ve insanların yalnız kaldıklarında ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.

        Her bireyin elinde her türlü teknolojik donanıma sahip cihazların bulunduğuna değinen Pembecioğlu, "İnsanların ellerinde günümüz şartlarında bilgisayar, cep telefonu ve tabletler var, yalnızlık hissettiğinde bunlara sarılıyorlar. Burada teknolojinin el verdiği sürece kimlik değiştirmek, kendini farklı tanıtmak, farklı görünmek çok kolay. Dolayısıyla insanlar 'iyi' olmak yerine 'kötü'yü seçebiliyorlar." diye konuştu.

        Pembecioğlu, çalıştayın da bu kötünün üzerine kurgulanan bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Birçok çocuğumuz, özellikle de kızlarımız siber zorbalıkla karşımıza çıkıyor. Böyle durumda ne yapacaklarını da bilemiyorlar, genellikle de kendilerini suçluyorlar. 'Ben hata mı yaptım?' diye kendilerini sorguluyorlar. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin yetkilendirilmesi, kamunun bir takım önlemler alması, anne ve babaların bilinçlendirilmesi için ortak bir strateji çalışmasına ihtiyaç vardı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Yığılca Belediye Başkanı Savaş'tan "gök taşı" açıklaması:
        Yığılca Belediye Başkanı Savaş'tan "gök taşı" açıklaması:
        Çocuk üniversitesi özel misafirlerini ağırladı El becerilerini geliştirdile...
        Çocuk üniversitesi özel misafirlerini ağırladı El becerilerini geliştirdile...
        Sağlık personeline beyaz kod ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Sağlık personeline beyaz kod ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Bilinçli anneler geliyor
        Bilinçli anneler geliyor
        4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti
        4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti
        Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi tamamlandı
        Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi tamamlandı