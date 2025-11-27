Düzce'de "Siber Zorbalıkla Mücadelede Ortak Strateji Çalıştayı" başladı

İçişleri Bakanlığınca desteklenen, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Siber Zorbalıkla Mücadelede Ortak Strateji Çalıştayı" başladı.

Düzce Valiliği Konferans Salonu'ndaki çalıştayın ilk gününde, 14 üniversiteden 14 akademisyen, 31 uzman ve 11 lise öğrencisi, dijital dünyada güvenliği sağlamak, dijital teknolojilere uyumlu çalışma, dijital ortamda nezaketi elden bırakmadan araştırma merakını arttırmak, sosyal medyada bir başkasının varlığına saygı duymak, bilinçli paylaşım ve bilinçli nesil kavramlarını konuştu.

Çalıştayla, siber zorbalık alanında farkındalık oluşturulması, eğitim programıyla önce eğiticilerin eğitilmesi, sonrasında öğrenci ile ebeveynlere ulaşılması ve eğitim programından istifade etmelerinin sağlanması hedefleniyor.

İki gün boyunca sürecek çalıştayda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri, sonuç bildirgesi olarak İçişleri Bakanlığına sunulacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, internetin hızlanması ve yaygınlaşmasının ardından hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyanın hayatı kolaylaştırmanın yanında birçok sorunu da gündeme getirdiğini belirtti.

Sosyal medyada insanların kontrolsüz şekilde ve saygı sınırlarını da aşarak zorbalık seviyesine varan davranışlar sergilediğini dile getiren Aslan, "Genç nüfusun bu mecraları daha da çok kullandığına bakıldığında hayatı bazen çekilmez hale getirdiği, telafisi mümkün olmayan sonuçlara sürüklediğini görebiliyoruz. Buradan hareketle, sanal zorbalıkla mücadelede ortak stratejilerin belirlenebilmesi amacıyla, akademik, saha uzmanları ve kullanıcıları bir araya getirdiğimiz bir çalıştayı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı. - "Birçok çocuğumuz, özellikle de kızlarımız siber zorbalıkla karşımıza çıkıyor" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ise günümüzün en büyük sorunlarından birinin yalnızlık olduğunu ve insanların yalnız kaldıklarında ne yapacaklarını bilmediğini söyledi. Her bireyin elinde her türlü teknolojik donanıma sahip cihazların bulunduğuna değinen Pembecioğlu, "İnsanların ellerinde günümüz şartlarında bilgisayar, cep telefonu ve tabletler var, yalnızlık hissettiğinde bunlara sarılıyorlar. Burada teknolojinin el verdiği sürece kimlik değiştirmek, kendini farklı tanıtmak, farklı görünmek çok kolay. Dolayısıyla insanlar 'iyi' olmak yerine 'kötü'yü seçebiliyorlar." diye konuştu.