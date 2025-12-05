Habertürk
        Gölyaka'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Gölyaka'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:03
        Gölyaka'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gökçedere köyündeki 3 katlı evin boş olan çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibinin ihbarıyla bölgeye Gölyaka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

