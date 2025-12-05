Gölyaka'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökçedere köyündeki 3 katlı evin boş olan çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin ihbarıyla bölgeye Gölyaka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
