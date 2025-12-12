Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Türkiye ve Dünyada Savunma Sanayiinde Son Gelişmeler" konferansı düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle "Türkiye ve Dünyada Savunma Sanayiinde Son Gelişmeler" konferansı düzenlendi.

        Giriş: 12.12.2025 - 22:24 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:24
        Düzce'de "Türkiye ve Dünyada Savunma Sanayiinde Son Gelişmeler" konferansı düzenlendi
        Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle "Türkiye ve Dünyada Savunma Sanayiinde Son Gelişmeler" konferansı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Osman Okyay, savunma sektörünün, milli bağımsızlığın şartı olduğunu belirtti.

        Uluslararası ilişkilerde, siyasi ve ekonomik gücün yanında askeri güç anlamında savunma sanayisinin önemli yer tuttuğuna işaret eden Okyay, savunma sanayisinde Türkiye'nin büyük adımlar attığını kaydetti.

        Okyay, Türkiye'de son 20 yılda milli ve özgün sistemler geliştirme noktasında büyük temeller atıldığını anlatarak, yapay zeka, büyük veri ve dijitalleşmenin çok hızlı büyüyen sektörler olduğunu, geleceği bugünden okuyan ülkelerin bu sektörü şekillendireceğini vurguladı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan ise milletlerin savunma sanayisi konusunda ciddi rekabet içinde olduğuna işaret ederek, "Rekabette önde olmak güçlü olmakla mümkün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinin büyük gelişiminde kamunun yanında özel sektörün de güçlü rolü var. Ülkemizin bu alanda, ulusal ve global anlamda marka devletlerden biri haline geldi." ifadesini kullandı.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Osman Okyay'a, Rektör Sözbir tarafından savunma ve havacılık alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetlerinden dolayı "Fahri Doktora" belgesi takdim edildi.

