        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'na "kar yağışı" engeli

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağının 2 gününde koşulacak etap, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:30 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:30
        TOSFED'in açıklamasında, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla dün start alan yarışın bugün yapılması planlanan "Üç Göller" etabının, kar yağışı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, iptal edilen etabının yarınki "Son Baja" etabıyla birleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

