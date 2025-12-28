Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Korugöl Tabiat Parkı karla kaplandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:23
        Düzce Korugöl Tabiat Parkı karla kaplandı
        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü.

        Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, sosyal tesis ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl mevkisinde kar etkili oldu.

        Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.

        Öte yandan, Kalıcı Konutlar bölgesi ile Kaynaşlı ve Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı etkili oldu.

