        Düzce Haberleri

        Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı

        Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde arızalanan tır nedeniyle ulaşım bir süreliğine aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:15
        Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı
        Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde arızalanan tır nedeniyle ulaşım bir süreliğine aksadı.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden endüstriyel çelik yüklü tır, Düzce geçişi Kaynaşlı ilçesi Kavak Yelleri mevkisindeki rampada arızalandı. Tırın iki şeridi kapatması üzerine, bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.

        Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda tır, ekipler tarafından sol şeride çekildi ve ulaşıma sağ şeritten izin verildi.

        Karayolları ekipleri, Bolu Dağı D-100 geçişinin her iki istikametinde de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

