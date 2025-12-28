Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Giriş: 28.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:06
        Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle ünlü milli parkın bulunduğu bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu–Yedigöller Milli Parkı yolu ulaşıma kapatıldı.

        Bölgeye ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlanıyor.

        Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

