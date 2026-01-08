Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yaralı kızıl şahin ve soğukta bitkin düşen peçeli baykuş Doğa Koruma'ya emanet

        ÖMER ÜRER - Düzce'de soğuk havadan etkilenerek bitkin düşen peçeli baykuş ile tırın çarpması sonucu yaralanan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü'ndeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:06
        Akçakoca ilçesinde soğuk havadan etkilenerek girdiği metruk evde mahsur kalan peçeli baykuş ile yoğun tipide uçma yetisini yitiren ve tırın çarpması sonucu yaralanan kızıl şahin, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Müdürlük veterinerleri Murat Ünlü ve Zeynep Hızal tarafından tedaviye alınan hayvanlara protein destekli özel bakım programına başlandı. Uzman ellerde doğaya kanat çırpmaya hazırlanan şahin ve baykuş, rehabilitasyon sürecinin ardından bulundukları bölgede doğaya salınacak.

        Ünlü, AA muhabirine, peçeli baykuşun bir binada mahsur kaldığına dair ihbarın üzerine teslim alınarak yoğun tedavi sürecine başlandığını söyledi.

        Baykuşun ilk geldiğinde bitkin, yorgun ve açlıktan kaynaklı sağlık durumunun kritik olduğunu anlatan Ünlü, "İştahı yok ve kas kaybı vardı çünkü uzun süreli açlığa maruz kalmış. Hemen yoğun protein ağırlıklı beslenme programı uygulayarak besledik. Gerekli vitamin, mineral desteklerini sağladık." dedi.

        - "Önümüzdeki günlerde doğaya salınacak hale gelecek"

        Tedavi sürecinin çok olumlu ilerlediğini bildiren Ünlü, şöyle devam etti:

        "Hayvanımızın bakışları ve hareketleri optimal vaziyete geldi. Eskiye nazaran daha diri bakıyor. Bu baykuş türleri bölgede görünmekte. Beyaz baykuş olarak da adlandırılabiliyor. İşitme duyuları çok iyi ve avlanma yetileri çok gelişmiştir. Küçük kemirgenlerle beslenen bir türümüz. Mahsur kalınca uzunca bir süre beslenememiş. Kurumumuzda 10 güne yakın zamandır tedavisi sürmekte. Önümüzdeki günlerde doğaya salınacak hale gelecek."

        Kızıl şahinin de tedavisinin sürdüğünü belirten Ünlü, "Şahinimiz bir trafik kazası geçirmiş. Bu durumlarda çarpma çok önemli. Hayvanımızın ilk müdahalesi yapıldı. Doku zedelenmesi mevcuttu. Bu hayvanımızın kazadan kaynaklı açık yaralarının tedavisi devam ediyor. Onun da tedavisi bittiğinde baykuşumuz gibi uçmaya hazır olduğunda doğaya salacağız. Kurumumuzda yaban hayvanlarımıza özenle bakılmakta. Gerekli hassasiyet ve özen gösterilmekte." diye konuştu.

        Ünlü, kış aylarında doğadaki hayvanlar için zor şartlar oluştuğunu, özellikle açlığa bağlı olarak halsiz ve bitkin düştükleri vakalara sıkça rastladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

