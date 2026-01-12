Habertürk
        Düzce Haberleri

        Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri araştırıldı

        ÖMER ÜRER - Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri, Düzce Üniversitesindeki akademisyenlerce araştırıldı.

        12.01.2026 - 11:56
        Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri araştırıldı
        Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) görevli akademisyenler tarafından yaklaşık 1 yıl önce hazırlanan "Propolisin Büyüme, Gelişme Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi", Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklendi.

        DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'nun öncülüğünde, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinden Histoloji ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrin Bölümü'nde görevli bilim insanları ile arı ürünleri uzmanları ve gıda mühendisinden oluşan ekip, propolisin farklı dozlarının boy, kilo, vücut kitle indeksi gibi büyüme parametreleri ile büyüme hormonu (Growth hormon), insülin bağımlı büyüme hormonu (IGF-1, IGF-3) ve üreme hormonları (östrojen, progesteron, LH, FSH ) üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

        Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları, Sağlık Bakanlığınca organize edilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde sunularak bilim camiasıyla paylaşıldı.

        Kekeçoğlu, AA muhabirine, Düzce Üniversitesi olarak uzun süredir arı ve arı ürünleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bu projenin de propolisin büyüme çağındaki çocukların kullanımında erken ergenliğe yol açıp açmadığı konusundaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması amacıyla başlandığını söyledi.

        Ailelerin, "Çocuklara propolis kullanımında herhangi bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalır mıyız?" endişesi yaşayabildiğini anlatan Kekeçoğlu, "Özellikle Kovid-19 sürecinin ardından gıda takviyesi olarak bağışıklığı artırmasıyla ön plana çıkan bu ürünün varsa yan etkilerini tespit etme çalışması yaptık. Bununla ilgili dünyada herhangi bir çalışma yoktu. Sadece bir makalede erken ergenlikten bahsediliyordu." diye konuştu.

        - "Endokrinik çalışmalar yapan tıp hekimleriyle görüş alışverişi yaparak yola çıktık"

        Kekeçoğlu, yaptıkları çalışmada propolisin erken ergenlikle alakalı herhangi bir yan etkisine rastlanmadığını bildirerek, şöyle devam etti:

        "Çalışmamızı hem erkek hem de dişi bireylerdeki büyüme, gelişme ve erken ergenlik üzerine yürüttük. Erkek ve dişi ratlarda (deney hayvanları) çalıştık. Haftalık boy, kilo ve vücut kitle endeksine, büyüme hormonuna ve insülin bağımlı büyüme hormonuna baktık. Her alandan baktığımız biyokimyasal analiz sonuçları, propolisin çocuklarda büyüme anormalliği yaratmadığını gösterdi. Yani hormonal olarak büyüme ve gelişmede anormallik olmadığını gördük. Şu anki sonuçlarımıza göre, annelerin çocukları için güvenle propolisi kullanabileceğini söylememiz mümkün."

        Her projede çalışmaya başlamadan önce mutlaka bu alandaki tıp hekimleriyle görüş alışverişi yaptıklarını vurgulayan Kekeçoğlu, propolisin büyüme ve gelişme üzerindeki etkisini çalışmaya başlamadan önce hangi parametreleri göz önünde tutmaları gerektiğini tespit ettiklerini kaydetti.

        Kekeçoğlu, özellikle endokrinik açıdan çalışmalar yapan tıp hekimleriyle görüş alışverişi yaparak yola çıktıklarını dile getirerek, "Bu çalışmada birinci parametremiz growth (büyüme) hormonuydu ancak hekimlerimiz bu konuda büyüme hormonu araştırmasının yetersiz olduğu görüşünde bulundu. Bunun üzerine IGF-1 ve IGF-3 (insülin bağımlı büyüme hormonu), üreme hormonları (östrojen, progesteron, LH, FSH) üzerinde de çalıştık. Dolayısıyla bu çalışma ve sonuçlar büyüme gelişme anlamında net gösterge oluşturdu." ifadelerini kullandı.

        Propolisin barındırdığı içeriklerin antibakteriyel, antiviral, antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğunu anlatan Kekeçoğlu, günlük stres faktörlerine karşı vücudu toksinlerden koruyucu özelliğe sahip ürünün antikanser özelliği taşıdığı, hücre ölümünü yavaşlattığı ve kadınlarda menopozu geciktirdiğine yönelik çok sayıda bilimsel araştırma sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

