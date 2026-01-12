Habertürk
        Düzce'de sağanakla su seviyesi yükselen çay köy yolunu ulaşıma kapadı

        Düzce'de 2 köye geçişi sağlayan Küçük Melen Çayı üzerindeki yol, sağanağın ardından yükselen su nedeniyle ulaşıma kapandı.

        12.01.2026 - 12:30
        Düzce'de 2 köye geçişi sağlayan Küçük Melen Çayı üzerindeki yol, sağanağın ardından yükselen su nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kentte dün gece etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Merkeze bağlı Nuhlar ve Çamlısu köylerini Düzce-Yığılca kara yoluna bağlayan ve Temmuz 2023'teki selde yıkılan köprünün yerine menfezlerle geçici olarak yapılan yol, zarar gördü. Yağışla seviyesi yükselen çay, yolu su altında bıraktı.

        Söz konusu köylerde yaşayan vatandaşlar, Nasırlı köyü Sarıkasım Mahallesi mevkisindeki alternatif güzergaha yönlendirildi.

        Bu arada, DSİ tarafından "Küçük Melen Islah Projesi" kapsamında zemin etüt çalışmaları devam eden köprünün inşasına bahar mevsiminde başlanacağı öğrenildi.

