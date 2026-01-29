Habertürk
        Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 29.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:55
        Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Z.Y. (52) idaresindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü 50 ABP 724 plakalı tıra çarptı.


        Kazada, otobüs şoförü, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile tır sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Hastaneye götürülen yaralılardan muavin Üstünyer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

