Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:16 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

        - "Can kaybımız yok buna şükrediyoruz"

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Mehmet Makas, gazetecilere, işletme yetkililerinin beyanına göre strafor üretimi yapan fabrikada yangının elektrik santralinden çıktığını söyledi.

        Yangın ihbarının ardından olay yerine Düzce Belediyesi başta olmak üzere 7 ilçe ve 2 beldeden ekiplerin sevk edildiğini ve yangına müdahale edildiğini belirten Makas, "Bu fabrika 24 saat esaslı çalışan bir fabrika. Sevindirici olan nokta, vardiyada olan arkadaşların burnu dahi kanamadan fabrikayı terk etmesi. Can kaybımız yok buna şükrediyoruz. Hemen bitişik nizamda bulunan işletmelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Oralara da yangının sıçramasını kahraman itfaiyecilerimiz engellemiş oldu." diye konuştu.

        Makas, yangını söndürmek için 13 itfaiye ekibi, AFAD ve jandarma başta olmak üzere ekiplerin seferber olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:


        "İtfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerimiz burada mücadele verdiler. Toplam 124 personelimizle müdahalede bulunduk. Başta belediyelerimiz, AFAD, jandarma, sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Yangında soğutma aşamasına geçiyoruz. Burada yeteri kadar itfaiye, AFAD ve jandarma ekibimiz bulunacak ve tamamıyla soğutmuş olacağız. Düzce'mize, insanımıza geçmiş olsun. Önemli olan cana bişey olmadı, malın tekrar yerine konulabileceğini hep beraber göreceğiz, Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. D-100 kara yolunda kısa bir kapama yaptık. Onu da an itibarıyla tekrar trafiğe açacağız. Tekrar geçmiş olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Düzce'deki fabrika yangını söndürüldü
        Düzce'deki fabrika yangını söndürüldü
        Düzce'de strafor fabrikasında yangın (2)
        Düzce'de strafor fabrikasında yangın (2)
        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Düzce'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
        Düzce'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
        Düzce'de strafor fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Vali M...
        Düzce'de strafor fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Vali M...
        Düzce'de strafor fabrikasında yangın
        Düzce'de strafor fabrikasında yangın