Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Teknik ve fiziki takip sonucu Aziziye Mahallesi'nde E.E, E.R.A. ve S.A'nın evlerine düzenlenen operasyonda 42 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

