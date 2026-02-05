Düzce'de tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde H.G. yönetimindeki 34 BZN 727 plakalı SUV tipi araç, önünde seyreden H.E. idaresindeki 33 AZD 564 plakalı tıra çarptı.



Kazada sürücü ile yanındaki F.B. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yapılan kontrolde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

