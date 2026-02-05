Habertürk
Habertürk
        Düzce'de tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Düzce'de tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:09
        Düzce'de tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde H.G. yönetimindeki 34 BZN 727 plakalı SUV tipi araç, önünde seyreden H.E. idaresindeki 33 AZD 564 plakalı tıra çarptı.

        Kazada sürücü ile yanındaki F.B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

