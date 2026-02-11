Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 21:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uzunmustafa ve Derelitütüncü mahallelerinde kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler F.S. ve Ö.B'nin ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerden F.S'nin evinde arama yapan ekipler, evin bir odasında uyuşturucu yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

        Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 6 kök Hint keneviri bitkisi ve 250 gram esrara imha edilmek üzere el konuldu.

        Diğer şüpheli Ö.B'nin evinde ise 3 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 675 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorguların ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Emniyet güçleri tarafından kayda alınan operasyon görüntülerinde, evin içerisindeki gizli düzeneğin bulunduğu anlar yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Yoğurt kovasından uyuşturucu çıktı Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi...
        Yoğurt kovasından uyuşturucu çıktı Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi...
        Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını
        Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını
        Kanatlı hayvan eti üreticileri Düzce'de bir araya geldi
        Kanatlı hayvan eti üreticileri Düzce'de bir araya geldi
        Düzce sohbetlerinin ilki Yığılca'da yapıldı
        Düzce sohbetlerinin ilki Yığılca'da yapıldı
        Düzce'nin önemli tarım ürünlerinden siyah çeltik konuşuldu
        Düzce'nin önemli tarım ürünlerinden siyah çeltik konuşuldu
        Hentbolda şampiyonlar belli oldu
        Hentbolda şampiyonlar belli oldu