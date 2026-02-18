Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de çocuklar ramazanı davullar eşliğinde karşıladı

        Düzce'de geleneksel olarak düzenlenen "Ramazan Karşılama" etkinliğinde, müzik eğitimi alan çocuklar davul çaldı, maniler söyledi.

        Giriş: 18.02.2026 - 18:41 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:41
        Düzce'de çocuklar ramazanı davullar eşliğinde karşıladı
        Düzce'de geleneksel olarak düzenlenen "Ramazan Karşılama" etkinliğinde, müzik eğitimi alan çocuklar davul çaldı, maniler söyledi.

        Düzce Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi'nce düzenlenen etkinlikte, sahurda davulculuk yapan Roman ailelerin çocukları, davullarla dernek binası önünde bir araya geldi.

        Merkezde devam eden müzik kurslarında da eğitim alan çocuklar, geleneksel ramazan kostümleri giydikten sonra davul çalarak maniler söyledi.

        Düzce Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi Koordinatörü Sibel Gün Çabuk, AA muhabirine, geçmişten bugüne uzanan ramazan ayındaki davulculuk geleneğini yaşatmak için her yıl program düzenlediklerini belirtti.

        Ramazan ayının geldiğine sevindiklerini dile getiren Çabuk, "Zamanında bu çocuklarımızın dedelerinin, babalarının, amcalarının çalmış olduğu davul geleneğini bugün çocuklarımızla burada yaşatmak bizim için çok büyük gurur ve onurdur. Bu geleneği ömrümüz yettiğince yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.















