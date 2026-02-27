Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sürücüler kar yağışı nedeniyle dikkatli ilerliyor.

        Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant Kavşağı kesimleri ile otoyolun Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de kar yağışı görülüyor.

        Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için kara yolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye'de gerçeğe...
        ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye'de gerçeğe...
        Başkan Özlü Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi "Mutlaka 2 yabancı d...
        Başkan Özlü Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi "Mutlaka 2 yabancı d...
        Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Türkiye güreş şampiyonasında ikinci oldu
        Türkiye güreş şampiyonasında ikinci oldu
        Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Abartı egzoz ve ses sitemi ile gürültü yapan 90 sürücüye ceza
        Abartı egzoz ve ses sitemi ile gürültü yapan 90 sürücüye ceza