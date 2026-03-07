Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi

        Düzce'de karların erimesi sonucu Samandere Şelalesi'nin debisi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi

        Düzce'de karların erimesi sonucu Samandere Şelalesi'nin debisi arttı.

        Kentin önemli doğal güzelliklerinden Beyköy beldesine bağlı 810 rakımda bulunan Samandere Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünüyor.


        Karların erimesiyle debisi yükselen şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

        Öte yandan, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının su altında kaldığı görüldü. Bu alanlar, güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Kanepeyi motosikletle taşıdılar
        Kanepeyi motosikletle taşıdılar
        Öğrenciler Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılık konusunda farkındalık kazan...
        Öğrenciler Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılık konusunda farkındalık kazan...
        Düzce'de çok sayıda kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
        Düzce'de çok sayıda kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
        Bilim Kafe'de kadın sağlığı ve erken tanının önemi konuşuldu
        Bilim Kafe'de kadın sağlığı ve erken tanının önemi konuşuldu
        Düzce Üniversitesi'nde 8 Mart paneli
        Düzce Üniversitesi'nde 8 Mart paneli
        Düzce Üniversitesi ÜNİDES sıralamalarında ilk 10'da
        Düzce Üniversitesi ÜNİDES sıralamalarında ilk 10'da