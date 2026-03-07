Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi

Düzce'de karların erimesi sonucu Samandere Şelalesi'nin debisi arttı. Kentin önemli doğal güzelliklerinden Beyköy beldesine bağlı 810 rakımda bulunan Samandere Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünüyor. Karların erimesiyle debisi yükselen şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının su altında kaldığı görüldü. Bu alanlar, güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

