        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:27
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde bilgiler üzerine Yeşil Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 92,16 gram sentetik uyuşturucu, 100 uyuşturucu hap, 4,42 gram esrar, 11 fişek, 2 şarjör ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.U. (46), işlemleri sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi'nde M.Ç. (20) ve T.Y'nin (19) üzerlerinde yaptığı aramada 30 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

