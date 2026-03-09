Canlı
        Haberleri

        AK Parti Düzce heyeti, DÜ Rektörü Sözbir ve hastane yönetimiyle toplantı yaptı

        AK Parti Düzce heyeti, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer'le bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:35
        AK Parti Düzce heyeti, DÜ Rektörü Sözbir ve hastane yönetimiyle toplantı yaptı

        AK Parti Düzce heyeti, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer'le bir araya geldi.


        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'ndan oluşan heyet, hastanede düzenlenen toplantıda devam eden yenileme ve güçlendirme çalışmalarının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Heyet, yürütülen sürecin detaylarını değerlendirerek, hastanede hizmet kalitesinin artırılması için atılacak adımları da görüştü.

        Toplantıda, hastanedeki yoğun bakım kapasitesi, poliklinik yoğunluğu, randevu süreçleri, hasta kabul alanları ile sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan heyet, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

