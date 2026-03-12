Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

