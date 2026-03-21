        Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Giriş: 21.03.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.

        Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

        D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

        Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

        - Bolu

        Otoyolun İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde de akıcı yoğunluk oluştu.

        Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, yoğunluğu artıracağı gerekçesiyle gıda ürünleri, ilaç, canlı hayvan, akaryakıt taşıyanlar hariç ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Söz konusu araçlar Elmalık mevkisinden kent merkezindeki park alanlarına yönlendiriliyor.

        - Kocaeli

        Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Trafik, özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere rampası ve Hatipköy kesiminde zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.

        Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"

        Garajda çıkan yangında 6 araç yandı
        Düzce'de 3 katlı binanın garajında çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de bayram dönüşü akıcı yoğunluk
        Düzce'deki Topuk Yaylası karla kaplandı
        Down sendromlu Fırat emniyetin "gönüllü personeli" oldu
        Düzce'de çevre ve şehircilik çalışmaları değerlendirildi